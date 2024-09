Podjetje Elpro Križnič je med tremi finalisti za prestižno lovoriko Tovarna leta. Med finalisti sta tudi podjetji Plastika Skaza in Siliko. Finalni izbor bo potekal oktobra. Podjetje Elpro Križnič je sicer med Konjičani precej poznano, svojo prvo elektro trgovino so odprli že leta 1998 v Slovenskih Konjicah, pred dvema letoma pa so podjetje preselili v Slovensko Bistrico. (A. S.)