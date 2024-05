Elektro Maribor predal donacije humanitarnima organizacijama iz Slovenske Bistrice

Elektro Maribor je nedavno v Slovenski Bistrici predal donacije lokalnima humanitarnima organizacijama. Družba že 13 let podeljuje donacije na svojem oskrbnem območju ter s tem v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami pomagajo najbolj ranljivim posameznikom in družinam.

Tokrat so donacije iz letošnjega cikla pomoči namenili Območnemu združenju Rdečega križa Slovenska Bistrica in Župnijski Karitas Slovenska Bistrica. Ob tej priložnosti je predsednica uprave Elektro Maribor, Tatjana Vogrinec Burgar, izrazila ponos, da že toliko let pomagajo pisati zgodbe, ki ljudem omogočajo boljše življenje.

Območno združenje Rdečega križa Slovenska Bistrica bo, po besedah njihove predsednice, Marjane Sagadin, bodo letošnjo donacijo v celoti namenili letovanju otrok iz socialno ogroženih družin. Župnijska karitas Slovenska Bistrica bo del donacije prav tako namenila za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin. »Del donacije pa bomo tokrat namenili počitniškim delavnicam predvsem za otroke s posebnimi potrebami, nabavi hrane in najnujnejših življenjskih potrebščin ter plačilu položnic za tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo,« je ob predaji povedala vodja Mira Kresnik.