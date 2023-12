*** oglasno sporočilo

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu postaja vprašanje okoljske odgovornosti ključnega pomena. Podjetja se zavedajo, da uspeh ni zgolj rezultat finančnih kazalnikov, ampak tudi družbene in okoljske odgovornosti. Zato je poglavitno, da izberejo partnerje, ki delijo vrednote trajnostnega razvoja.

Podjetje Optiprint, d.o.o. je vodilno na področju najema tiskalnikov. Podjetje izstopa s trajnostno vizijo, ki je osredotočena na načelih krožnega gospodarstva. Certifikati o kakovosti pričajo o zavezanosti k zmanjševanju okoljskega odtisa in postavljajo nove standarde v trajnostnem tiskanju.



1. Okoljski certifikat ISO 14001: Optiprintov poslovni model stremi k ohranjanju uporabnosti proizvodov. Elementi krožnega gospodarstva so vpeljani v skoraj vseh procesih, za kar so v podjetju pridobili okoljski certifikat ISO 14001. S standardom ISO 14001 dokazujejo odgovorno ravnanje z okoljem in spodbujajo naročnike, da dajejo prednost izdelkom in storitvam iz okolju prijaznih virov.

2. Recikliranje elektronskih odpadkov in tiskalniških kartuš: Optiprint spodbuja pravilno sortiranje in recikliranje elektronskih odpadkov, zlasti nedelujočih tiskalnikov in tiskalniških kartuš. S sodelovanjem v programih recikliranja prispeva k obnovi surovin in zmanjšuje količino škodljivih odpadkov v okolju.

3. Izbira energetsko učinkovitih tiskalnikov: S ponudbo energetsko učinkovitih tiskalnikov, ki prispevajo k manjši porabi energije, podjetje zmanjšuje ogljični odtis. Z ozaveščanjem potrošnikov o razliki v porabi med brizgalnimi in laserskimi tiskalniki informira in spodbuja odgovorno izbiro.

4. Inovacija v kartušah in recikliranje: Podjetje se ponaša z inovativno neskončno barvno kartušo, ki zmanjšuje porabo materialov in omogoča 50-kratno povečanje obsega tiskanih izpisov brez potrebe po ponovnem polnjenju. Z recikliranjem kartuš Optiprint zmanjšuje količino odpadkov in podaljšuje življenjsko dobo izdelkov.

5. Tehnologija 3D-tiskanja za trajnostno proizvodnjo: Podjetje vlaga v tehnologijo 3D-tiskanja, ki ne le pospešuje proizvodnjo, ampak tudi zmanjšuje količino odpadkov. S tiskanjem pomožnih materialov in tehničnih delov s 3D-tiskalniki dosega trajnostno alternativo v proizvodnji.



Optiprint nudi brezskrbni najem tiskalnikov za podjetja. Gre za celovito storitev, saj v celoti prevzame skrb za tiskalnik. Najem vključuje vzdrževanje naprave, preventivne preglede, tehnično podporo na daljavo in odziven lokalni servis.

Optiprintu zaupa že več kot 4.000 podjetij po vsej Sloveniji, ki soustvarjajo čisto okolje in se pridružujejo prizadevanjem za trajnostno poslovanje. O kakovosti Optiprintove storitve dokazujejo certifikat za ravnanje z okoljem (ISO 14001), sistem vodenja kakovosti (ISO 9001) in platinasta bonitetna odličnost AAA. Stopite v stik z Optiprintovo ekipo in pokličite na 0590 75 455 ali obiščite spletno stran www.optiprint.si.

