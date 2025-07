Ekipa vrhunskih veterinarjev za konje v Slovenski Bistrici bogatejša za novo moč

V Veterinarki bolnici Slovenska Bistrica deluje ena najboljših ambulant za konje v Sloveniji – s kakovostjo storitev, ki se lahko meri s priznanimi evropskimi konjskimi klinikami. Tja na zdravljenje svoje konje pripeljejo tudi lastniki iz Avstrije, Hrvaške, Nemčije in Italije. Ekipa se je nedavno razširila: pridružila se jim je mlada specialistka kirurgije Taja Vajs, ki je znanje nabirala v Belgiji, Veliki Britaniji in Avstriji.

Ambulanta, ki deluje pod okriljem Veterinarske bolnice Slovenska Bistrica, že vrsto let slovi po odličnosti, ki jo je začrtal Milan Hren, pionir konjske veterine v Sloveniji. Danes pa ekipo sestavljajo še veterinarja Sara Grdja in Taja Vajs ter veterinarski tehniki Lea Pliberšek, Urška Baigot in Urh Urleb.

»Vsak dan govorimo tudi nemško, saj zdravimo ogromno konjev iz tujine,« pove Taja Vajs, ki se v ambulanti najraje loteva zahtevnejših kirurških posegov in urgenc. Načrtujejo tudi širitev hleva za hospitalizacijo konj, oprema pa je že zdaj na ravni večjih klinik v tujini – od artroskopske do zobozdravstvene.

