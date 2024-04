Dvignili smo mlaj dobrih občutkov Radia Rogla!

Pred Radiem Rogla smo to popoldne postavili mlaj dobrih občutkov in s tem naznanili 27-letko Radia Rogla.

»Po starem«, torej ‘na roke’, smo mlaj za Konjičanke in Konjičane dvignili skupaj s člani Turističnega društva Mlače. Člani društva so letos pripravili zares lep mlaj in ga popoldne izpred Hiše dediščine s traktorjem pripeljali do Slovenskih Konjic.

Vmes so se ustavili še v Žičah, kjer so jih v S-Caffeju pričakali s pijačo, za narezke pa so na pobudo Turističnega društva Žička Gorca Žiče poskrbeli na Turistični kmetiji Krošl. Na postojanki je tudi odmevala pesem Mlaških fantov (POGLEJ VIDEO).

Mlaj dobrih občutkov so nato varno pripeljali pred Radio Rogla, kjer jih je pričakalo lepo število ljudi. Peter Klima in Iztok Krajnc z Radia Rogla sta povezovala dogajanje, ki ga je spretno opisoval predsednik Turističnega društva mlače Stanko Vezjak. Glasen aplavz se je razlegel, ko so mlaj uspešno dvignili.

Ob tem smo za obiskovalce pripravili tudi zanimiv program: za glasbo so poskrbeli Erosi in Mlaški fantje, vinska klet Zlati grič, ki je tudi tokrat podprla dvig mlaja, za brezplačno pokušino novega letnika, za dodatno gostinsko ponudbo pa Kavarna Črni kos in vinska fontana Wine Van.

S postavitvijo mlaja dobrih občutkov smo tako naznanili 27-letko Radia Rogla, ki bo v središču Slovenskih Konjic v petek, 21. junija.

Daljša reportaža sledi naslednji teden v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE!

(NK)