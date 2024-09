Dve zdravnici konjiškega Zdravstvenega doma v novih prostorih

S tem tednom sta dve ambulanti družinske medicine Zdravstvenega doma Slovenske Konjice začeli z delom v novih prostorih. Uredili so ju v delu stavbe, kjer je bila stara fizioterapija. Skupaj z nakupom opreme je šlo za približno 300.000 evrov vreden projekt.

V prenovljeni del so preselili ambulanti Slavice Marjanovič in Nine Jakop Lunežnik. Slednja sicer prav zdaj odhaja na porodniški dopust, a naj bi njeno odsotnost pacienti občutili minimalno, saj bodo do njene vrnitve zagotavljali nadomeščanje. Daljši prispevek danes v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)