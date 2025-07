Pred restavracijo Cankarjeva je to poletje prav vsak vikend pestro, saj v primeru lepega vremena ob petkih in sobotah organizirajo Cankarjeve poletne večere. Sredi julija so tako gostili koncert dua Vagabunda, ki deluje že od leta 2013 in ima bogate odrske izkušnje. Akustični duet je postregel z odlično glasbo in nekaj glasbenimi presenečenji. Foto: Organizator.



