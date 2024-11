Državna sekretarka MNVP na ogledu vodotokov v porečju Dravinje

V več krajih na Štajerskem je bila včeraj, 14. novembra, na delovnem obisku državna sekretarka Ministrstva za naravne vire in prostor dr. Lidija Kegljevič Zagorc.

Dopoldne je bila na ogledu vodotokov v porečju Dravinje, in sicer na območju občin: Kidričevo, Majšperk, Makole, Oplotnica, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Poljčane, Hajdina, Podlehnik, Videm, Zreče in Žetale. Popoldne pa se je v Slovenski Bistrici sestala z župani in drugimi predstavniki omenjenih občin.

Skupaj so pregledali opravljeno delo na vodotokih v letih 2023/24 ter načrtovana sanacijska in investicijska dela v letih 2025/26. »Strinjali smo se, da je bilo veliko narejenega. Računamo, da bodo občine naš aktiven sogovornik in bodo pomagale oblikovati plan gospodarske javne službe za prihodnje leto,« je poudarila dr. Kegljevič Zagorc.

Gre za tretje terensko srečanje vodstva ministrstva v okviru jesenskih obiskov vseh porečij po Sloveniji. Preverjajo stanje na vodotokih, potek sanacij ter vzdrževanja. (Foto: MNVP)