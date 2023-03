Državna prvaka v smuku sta Štajerca

Pod Peco, na avstrijski strani, so danes izpeljali smuka za slovensko državno prvenstvo. V kategoriji članic in članov sta slavila Štajerca.

Mariborčanka Ilka Štuhec je bila najhitrejša v ženski konkurenci. Druga najboljša smukačica zadnje sezone svetovnega pokala ni pustila presenečenja. Prvo zasledovalko, Avstrijko Alino Kogler, je s časom 1:12,57 prehitela za 1,11 stotink. Izmed preostalih sedmih Slovenk na štartu se je rojakinji najbolj približala Neja Dvornik. Z zaostankom 3,24 je bila druga v slovenski in deveta v absolutni konkurenci, do brona na državnem prvenstvu pa je prišla 16-letna Ana Bokal (+5,26).

Med moškimi je bila konkurenca precej bolj izenačena. Celjan Martin Čater si naslov državnega prvaka deli z reprezentančnim kolegom Miho Hrobatom – oba sta postavila čas 1:10,62. Tretji v sklopu državnega prvenstva in tudi absolutno je bil Nejc Naraločnik, ki je za zmagovalcema zaostal le za 8 stotink sekunde. Startalo je 69 smukačev. (Jure Mernik)

Foto: GEPA

