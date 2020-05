Družina Iršič iz Žabljeka: “Stavimo na kulinariko in naravo”

Gregor Iršič. Je eden od članov družinskega podjetja, ki se je zapisala gostinstvu. Množičen obisk njihovega gostišča potrjuje, da so izbrali pravo poslovno zgodbo.

Gostinci ste navajeni garaškega dela. Predvidevam, da so dnevi in tedni karantene za vas še toliko bolj stresni. Kako se znajdete v obilici prostega časa?

Gostinstvo res terja od nas veliko dela. A to radi počnemo, zadovoljni gosti pa so naše največje zadovoljstvo. Kako preživljam tedne v karanteni? Predvsem v družinskem krogu. In to je dobro. Zdi se, kot da se je čas ustavil, zato lahko več časa posvetimo sebi in svojim najbližjim. A minule tedne nismo ves čas držali križem rok. V času epidemije smo posodobili otroška igrala, urejali okolico in pripravljali nov jedilnik v gostišču. Prav tako smo posodobili celostno podobo našega družinskega podjetja, mislim na logotip in podobno.

V času epidemije so tudi gostišča morala zapreti vrata. Kolikšen bo izpad prihodkov pri vas?

Dokončnega in natančnega odgovora še nimamo. Vemo pa, da bo izpad prihodkov kar velik. Tako kot vsi ostali, si tudi mi želimo, da epidemija ne bo več trajala dolgo. Ker se pri nas ukvarjamo tudi z organizacijo porok, smo se v soglasju z mladoporočenci dogovorili, da poročne dogodke prestavimo na jesenske mesece. Prisiljeni smo bili rezervirati petke, saj imamo sobote v jeseni že vse zasedene. Sicer bi s sezono porok pri nas morali pričeti že konec marca. Vendar smo optimisti in upamo, da bomo poroke, ki smo jih dogovorili za mesec junij, vendarle lahko izpeljali. Na naše zadovoljstvo, predvsem pa na zadovoljstvo mladoporočencev seveda.

Vaš družinsko podjetje se ponaša s 25-letno tradicijo. Kako imate v družini porazdeljene obveznosti? Kdo kaj počne?

Oče Dušan skrbi za avtoporevozništvo in ostale vodilne zadeve. Mama Marija je zadolžena za vodenje kuhinje in nabavo surovin. Sestra Barbara se ukvarja z organizacijo porok in načrtovanjem oziroma usklajevanjem terminov ostalih dogodkov. Sam pa skrbim za organizacijo strežbe, nabave in tudi z marketingom se ukvarjam.

Vaše gostišče Iršič je v vseh teh letih postalo zelo priljubljeno. Kakšni so bili začetki? Bolj naporni in zahtevni kot ste predvidevali?

Vsak začetek je težak. Vendar z medsebojno podporo, zaupanjem in sodelovanjem uspešno izpolnjujemo zastavljene cilje. Res je, da smo postali z veliko truda zelo prepoznavni. Tako v lokalni skupnosti kot tudi po državi, pa tudi v tujini. Da delamo dobro, dokazujejo gosti, ki se k nami radi vračajo. Tako domači kot tuji. To je odlična motivacijo za naša nadaljnja prizadevanja.

Kako skrbite za živila? Ste povezani z lokalnimi kmeti?

Zavedamo se, da so kakovostna živila ključnega pomena pri pripravi zdravih in okusnih obrokov. Stavimo na sveže in lokalne produkte. Težimo k čim krajšim prehranskimi verigam. Zato vedno več poudarka dajemo sodelovanju z lokalnimi kmeti.

Vaša sestra se, kot ste dejali, ukvarja z organizacijo porok. Rezervacije kar dežujejo. Je res, da ste zasedeni za več kot leto vnaprej?

Veseli nas, da je interes za poročne obrede pri nas tako velik. Z velikim zadovoljstvom lahko povem, da je potrebno pri nas poroko rezervirati za dve leti vnaprej!

Za dve leti vnaprej?!?

Tako je. Ker je povpraševanje tako veliko in so sobotni termini hitro zaseden, je med mladoporočenci vedno večje zanimanje za petkove termine.

