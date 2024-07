Društvo za pomoč mucam Sia v Slovenskih Konjicah išče prostore

V Društvu za pomoč mucam Sia so pomagali že več kot 100 mačkam, zdaj pa potrebujejo primeren prostor.

Konjičanka Katarina Penava je sredi marca skupaj s somišljeniki ustanovila Društvo za pomoč mucam Sia. Na pomoč so odhiteli že več kot 100 mačkam, kar dokazuje, da so potrebe po oskrbi mačk v tem okolju zares velike.

»Daleč naokoli namreč ni podobnega društva, poleg nas na Konjiškem za mačke, ki potrebujejo pomoč, v bistvu trenutno ne skrbi nihče,« situacijo povzame mlada Konjičanka.

Vsakih nekaj dni, občasno tudi vsak dan, društvo obvestijo, da kakšna mačka potrebuje pomoč.

Katarina se te dni tako trudi najti primeren prostor za dejavnosti društva. »Nujno je, da sta v prostoru voda in elektrika, drugega ne potrebujemo, zadovoljni bi bili že z 20 kvadratnimi metri. Prostor, ki bi nam ga oddali po zmerni oziroma normalni ceni, iščemo v Slovenskih Konjicah ali bližnji okolici.«

V Društvu bodo sicer veseli tako novih prostovoljcev kot donacij. Vse podatke objavljajo na Facebooku Društva.

Lori išče dom

Tole je Lori. Našli so jo pod pokrovom avtomobila, zdaj pa išče novi dom. Če bi jo posvojili, se preko Facebooka obrnite na Društvo za pomoč mucam Sia.

