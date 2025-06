“Društvo upokojencev – prostor druženja, podpore in življenjske energije!”

Društvo upokojencev Poljčane letos šteje skoraj 500 članov in je najštevilčnejše društvo v občini. Vodi ga Olga Žolger. V pogovoru poudarja pomen aktivnosti za tretje življenjsko obdobje, pomen medgeneracijskega sodelovanja in tudi stisko, ki jo povzroča vse večja finančna obremenitev starejših.

1 od 6

Ste predsednica največjega društva v občini. Kako ste stopili v to vlogo?

Vodenje Društva upokojencev Poljčane sem prevzela pred enim letom. Pred mano je društvo kar 17 let vodila Berta Majhen, ki mi je še danes v veliko pomoč – njene izkušnje so neprecenljive.

Koliko članov združujete in kako je z njihovim vključevanjem?

Društvo ima nekaj manj kot 500 članov. Veseli smo, da smo v zadnjih letih pridobili tudi precej »mlajših« upokojencev – takih, ki so se upokojili pred letom ali dvema. To je precej pomladilo dogajanje in energijo v društvu.

Katere dejavnosti so najbolj obiskane in kako skrbite za dobro počutje članov?

Naša prioritetna naloga je skrb za kakovostno in aktivno tretje življenjsko obdobje. Organiziramo dva izleta na leto, srečanje članov, športna srečanja, zelo dejavni pa smo tudi na področju rekreativne dejavnosti – letos smo uvedli pohode dvakrat mesečno, ki so dostopni vsem. Pohodi so po domači občini, vsakič znova odkrijemo kotičke, ki jih prej sploh nismo poznali.

Sodelujete tudi z drugimi ustanovami?

Zelo dobro sodelujemo z Domom dr. Jožeta Potrča Poljčane – z njihovimi oskrbovanci redno hodimo na sprehode, obiskujemo naše člane, ki tam bivajo, ter jih obiščemo tudi ob okroglih jubilejih, kot so 90 let in več. Dobro sodelujemo tudi z Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica, Centrom za krepitev zdravja in Osnovno šolo Poljčane.

Ste tudi izobraževalno dejavni?

Da, izvajamo različne delavnice. Ena najbolj uspešnih je bila tridnevna delavnica za uporabo pametnih telefonov, ki smo jo morali zaradi velikega zanimanja celo ponoviti. Letos smo skupaj z osnovno šolo med zimskimi počitnicami pripravili 3-dnevno kvačkarsko delavnico za otroke – zjutraj, namesto da bi spali ali brskali po telefonih, so prišli ustvarjat. To nas zelo veseli in bomo z veseljem ponovili.

Omenili ste tudi medgeneracijsko sodelovanje. Ga je v vašem kraju dovolj?

Na žalost ga je premalo. Lani nam je uspelo izpeljati medgeneracijski festival pod kozolcem Čreti, kjer so sodelovali otroci iz vrtca, šolarji, odrasli, upokojenci in oskrbovanci doma. Dogodek je bil v naravi, z bogatim kulturnim programom, pogostitvijo in zelo dobro obiskan. Takih dogodkov si želimo več.

Kako rešujete težave, s katerimi se soočajo starejši?

Pomembno je, da se starejši zavedajo svojih pravic. Zato organiziramo delavnice v sodelovanju s CSD, kjer predstavimo pravice starejših. Aktivni smo tudi na področju zdravstvene preventive – letos smo že izvedli dve delavnici, jeseni sledita še dve.

Kakšne pogoje imate za delovanje društva?

Imamo svoje prostore v bloku upokojencev v centru Poljčan, kar je velika prednost, saj so dostopni in brez stopnic. Žal pa za te prostore plačujemo zelo visoko najemnino, kar nam precej zmanjšuje sredstva za druge dejavnosti. Rešitev še iščemo.

Katere težave najbolj pestijo starejše v Poljčanah?

Pogrešamo varne kolesarske poti, saj je veliko upokojencev še zelo vitalnih in bi radi več kolesarili. Primanjkuje stanovanj za starejše. Veliko stvari rešujemo sproti. Dobro sodelujemo z Rdečim križem, kjer izmenjujemo informacije o potrebah ljudi.

To, da živimo v manjšem kraju, je tudi prednost življenja za starejše – boljše se poznamo, vemo eden za drugega in lažje si pomagamo.

Kakšna je vaša ocena zdravstvene oskrbe v kraju?

Zelo pozitivna. Zdravstvene storitve v Poljčanah so dobro urejene. Ambulante so dostopne, imamo zdravnike in tudi zamenjava za dr. Colariča, po njegovi upokojitvi, je bila hitro zagotovljena. In zelo zadovoljni smo z zdravniki. Pohvala občinski upravi – starejšim veliko pomeni, da jim ni treba daleč od doma po zdravstveno pomoč.

Kaj pa mobilnost?

Tudi tukaj imamo srečo. Avtobusna in železniška postaja sta dostopni in omogočata povezave v različne smeri. To je velika prednost za starejše, ki nimajo svojega prevoza.

Kako gledate na uvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi?

Zakon je pomemben in potreben, a nasprotuje ideji dodatnih obveznih prispevkov za upokojence. Smo generacija, ki je dolga leta plačevala v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Nesprejemljivo se mi zdi, da zdaj ponovno plačujemo, in to obvezno. Enako velja za dodatno zdravstveno zavarovanje. Čutim, da smo postali ciljna skupina za ekonomske in politične interese, kar je narobe. Tukaj bi moral ZDUS odločneje nastopiti.

Ste poleg društva dejavni še kje?

Politično nisem aktivna, sem pa članica Planinskega društva Poljčane. Moji hobiji so kolesarjenje, hoja v naravi in seveda družina – mož, otroci in vnuki.

Ob koncu – kaj pripravljate za prihodnost?

Leta 2027 bo naše društvo praznovalo 75 let delovanja. Pripravljamo praznovanje, a naj podrobnosti za zdaj ostanejo še skrivnost.