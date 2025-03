Društvo kmetic Slovenska Bistrica v soboto praznuje 30. obletnico ustanovitve

Društvo kmetic Slovenska Bistrica praznuje v soboto, 29. marca, 30. obletnico ustanovitve.

Na slovesnosti v Slomškovem domu bodo ob kulturnem programu članice društva tudi predstavile svojo novo kuharsko knjigo z naslovom Po domu zadiši, ko kuhaš naše jedi. Knjiga je izšla v sodelovanju z Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica. V njej je zbranih več kot 120 receptov jedi, ki se v družinah prenašajo iz roda v rod. Nekaj teh jedi bo mogoče poskusiti tudi na slovesnosti.

Društvo je bilo ustanovljeno 1995, občni zbor je bil v gostišču Smogavc v Gorenju nad Zrečami. Prva predsednica je bila Hedvika Kočnik, nato Marjanca Koren (že pokojna), zdaj pa že 22 let vodi društvo Stanislava Rebernak iz Kočna pri Zgornji Polskavi. Društvo kmetic sicer vključuje 9 aktivov kmečkih žena iz bistriške občine, to so AKŽ Črešnjevec, Kebelj, Kočno, Laporje, Slovenska Bistrica, Šmartno na Pohorju, Tinje, Venčesel in Videž. Članic društva je okrog 220, tudi precej mladih.