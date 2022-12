Drugič uspešni v ligi prvakov, enajstič doma

RK Celje Pivovarna Laško. Uspešen teden jim je prinesel dve zmagi.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so prejšnjo sredo v 9. krogu skupinskega dela evropske lige prvakov na domačem igrišču premagali norveški Elverum z 29:26.

Izbranci srbskega strokovnjaka Alema Toskića so dobro odprli izjemno pomembno tekmo. V hudo krizo pa so padli sredi drugega polčasa, ko so tekmecem dovolili, da so s štirimi zaporednimi zadetki povedli z 19:22. Celjski poskusi po preobratu sprva niso obrodili sadov, v zadnjih minutah pa so se vrnili ‘med žive’.

Več o tekmi in njihovem uspehu lahko preberete v časopisu Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih.