Druga gozdarska kraljica Slovenije je Neja Kokot iz Bele krajine

Na sejmu Agra v Gornji Radgoni so okronali 2. gozdarsko kraljico Slovenije. To je postala 21-letna študentka gozdarstva Neja Kokot iz Rosalnic v Beli krajini.

Na osrednjem slovenskem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA so pri podjetju Pišek – Vitli KRPAN po uspešnem dvoletnem mandatu 1. gozdarske kraljice Slovenije Andreje Vidmar v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije in Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor krono predali njeni naslednici.

Za naziv 2. gozdarske kraljice Slovenije je komisijo prepričala 21-letna študentka gozdarstva Neja Kokot iz Rosalnic.

Glas naravi in mladim

Z izborom želijo poudariti pomen trajnostnega ravnanja z gozdovi in vlogo mladih pri ohranjanju tega bogastva.

Solastnik in direktor podjetja Pišek – Vitli KRPAN, Franc (Branko) Pišek ml. je poudaril, da je zamisel o gozdarski kraljici Slovenije nastala z namenom dati glas naravi in mladim ter opomniti na dragocenost gozda kot skupnega zaklada. Novi kraljici je ob tem čestital za pogumni korak in zaželel uspeh pri opravljanju te častne naloge.

Neja Kokot prihaja iz manjše kmetije v okolici Metlike, kjer se ukvarjajo z ovčerejo. Po osnovni šoli je izobraževanje nadaljevala na Srednji tehniški gimnaziji Novo mesto, nato pa na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, kjer zaključuje 2. letnik študija.

Njena ljubezen do narave in gozdov pa ni le študijska – vsako leto se aktivno vključuje v delo enote Zavoda za gozdove Slovenije v Črnomlju, kjer ob boku izkušenih gozdarjev spoznava vsakodnevne naloge stroke in pridobiva dragocene praktične izkušnje.

