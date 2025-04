DRSI je začela s postopki za odkup nekaterih zemljišč v Zrečah in na Rogli

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je začela s postopki za odkup zemljišč, ki so s projektno dokumentacijo PZI tangirana za ureditev državne ceste v Zrečah – gre za dobrih 600 metrov dolg odsek od Spara do križišča z Mladinsko ulico. Pripravljajo pa se tudi na obnovo ceste na območju Rogle.

Rekonstrukcija omenjene ceste v Zrečah predvideva obnovo vozišča, ureditev križišč, ter ureditev mešane površine za pešce in kolesarje. Obenem bodo obnovili še cestno razsvetljavo, hišne priključke, priključke lokalnih cest in javnih poti ter uredili obstoječe komunalne vode.

Na dobrih dveh kilometrih in pol ceste na Rogli bodo obnovili vozišče, uredili krožišče pri odcepu do Poti med krošnjami, ter uredili parkirne površine, avtobusna postajališča, pločnike za pešce, javno razsvetljavo in izvedli ukrepe za umirjanje prometa. Ureditev čaka tudi cestne priključke, ter obstoječe komunalne vode in prometno signalizacijo.