Drevesa z obrezovanjem pomladimo.

Od pravilnega obrezovanja dreves sta odvisna nadaljnja rast in razvoj drevesa ter število in kakovost plodov. Zato je zelo pomembno, da delo opravijo strokovnjaki, ki pravilno obrežejo drevesa.

Obrez dreves je opravilo, ki se ga je najbolje lotiti vsako leto, kajti v tem primeru vsakič znova odstranimo le manjše poganjke. Če se obrezovanju več let izmikamo, se bodo v krošnji pojavile močne veje in zato bo obrezovanje zahtevalo več našega časa ter truda. Od konca januarja do marca se prične v rastlinah pojavljati vse več rastlinskih sokov. V tem obdobju tudi ni več mraza, zato je manjša verjetnost, da bi poganjki pomrznili ali se posušili.

Paziti moramo, da dreves ne obrežemo preveč ali premalo, kar pomeni, da je za to potrebno tudi nekaj znanja. Pečkasta sadna drevesa, kot so jabolka in hruške, se po navadi obrezujejo med novembrom in aprilom. Pri koščičastih drevesih, kot so češnje ali breskve, pa je obrezovanje priporočljivo opraviti v toplejših mesecih.

Če obrezujemo mlajše drevo, odrežemo poganjke, ki jih ne želimo obdržati. Pri tem upoštevamo, da lahko pri močnejših drevesih odrežemo več poganjkov, pri šibkejših pa se obrezovanja lotimo bolj previdno.

Kadar gre za starejša drevesa, potem najprej porežemo odmrle veje tik ob osnovi veje oziroma ob deblu. Kjer ima drevo veliko poganjkov, jih ustrezno razredčimo tako, da pustimo najlepše in vodoravne poganjke.