Draža vas: Ob stoletnici tudi veselica

Prostovoljno gasilsko društvo Draža vas praznuje 100-letnico ustanovitve društva. Vse se je začelo z nekaj več kot 10 ustanovitelji, ki so skupaj z gasilci iz sosednje vasi Žiče ustvarili Prostovoljno gasilsko društvo. Že takrat je bil njihov glavni cilj pomoč sokrajanom v nesreči. PGD Draža vas danes šteje okoli 120 članov. Predsednik društva je Gregor Ercek, poveljnik pa Dejan Verhovšek.

Na slavnostni seji Občinskega sveta Slovenske Konjice jim je župan Darko Ratajc predal priznanje za 100 let delovanja društva. To pa ni edini velik dogodek, ki so ga zabeležili ob jubileju. Kupili so namreč gasilsko vozilo GVV-1 v vrednosti slabih 140 tisoč evrov. Vozilo predstavlja ogromno pridobitev za njihovo društvo. V veliko pomoč jim bo na vseh intervencijah, na katerih srčno in požrtvovalno priskočijo na pomoč.

Vse njihove ekipe so na gasilskih tekmovanjih zelo uspešne, za največji uspeh letošnjega leta pa štejejo uvrstitev pionirjev in pionirk na državno prvenstvo, ki bo potekalo v mesecu septembru v Gornji Radgoni. Predsednik je ponosno povedal, da je to ogromen uspeh za tako majhno društvo kot so oni.

Tudi letos pa gasilci vabijo na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo zaradi jubileja potekala kar dva dni. V prihajajočem vikendu se bodo lahko vsi obiskovalci zabavali ob glasbi Rock Partyzanov in Modrijanov. (T. V.)

