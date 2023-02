DP: tri celjske zmage v Celju, tri v Zagrebu

Atletinje in atleti so se letos za naslove dvoranskih državnih prvakov v članski kategoriji borili na dveh lokacijah, v Celju in v Zagrebu. Trenutno najboljša slovenska atletinja Tina Šutej je v soboto v domači dvorani preskočila 465 centimetrov in zanesljivo zmagala. Članica celjskega Kladivarja je na tekmi preizkusila nove palice, za katere pravi, da so ji zelo všeč. V celjski dvorani si je od domačink zlato v troskoku priborila še Eva Pepelnak (13,42 m). Celjan Robert Renner, ki nastopa za ljubljanski Mass, je bil najboljši v skoku s palico med moškimi (530 cm). V Zagrebu, kjer so izpeljali krožne teke in suvanje krogle, so se med zmagovalce vpisali tudi Jan Vukovič na 800 metrov (1:50:95), Vid Botolin na 3.000 metrov (8:12,31) in Klara Lukan na 3.000 metrov (8:55,80). Teki na 400 in 1.500 metrov bodo na sporedu jutri.

Naslov državnega prvaka si je priboril tudi atlet Atletskega društva Slovenska Bistrica Nino Celec, ki je v daljino skočil 756 centimetrov. (Jure Mernik)

