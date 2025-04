Dostopnost do zdravnikov v Slovenski Bistrici se izboljšuje

Predvidoma maja bodo v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica lahko ukinili dodatno ambulanto za neopredeljene bolnike.

Milena Oblonšek, vršilka dolžnosti direktorice Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, je potrdila, da so s 1. aprilom pridobili novo pediatrinjo. To je zdravnica Nina Rataj iz Maribora, ki je bila že specializantka v bistriškem ZD in se je zdaj tu tudi zaposlila. Njena prisotnost bistveno izboljšuje dostopnost in hitrost obravnave otrok.

Na področju družinske medicine je bila načrtovana zaposlitev družinske zdravnice v začetku maja, vendar je po podpisu pogodbe odstopila. Kljub temu pa se maja obeta pomembna sprememba.

Novi koncesionar v Slovenski Bistrici

Po več neuspešnih razpisih je Občini Slovenska Bistrica uspelo pridobiti družinskega zdravnika koncesionarja. Sprva so pogoji razpisa določali, da mora koncesionar delovati v ZD, vendar interesa ni bilo. Po omilitvi pogojev se je prijavila Medicina Mataln, ki že deluje v Šentrupertu, Domžalah in Poljčanah. Nova ambulanta v Slovenski Bistrici bo v središču mesta, na Trgu svobode, tik za starim hotelom, zdravnik pa naj bi delo začel maja.

To bo omogočilo tudi ukinitev dodatne ambulante družinske medicine v ZD (pred 1. 1. 2025 znane kot ambulanta za neopredeljene), saj bodo pacienti lahko izbrali novega družinskega zdravnika.

Septembra še ena okrepitev

Predvidoma septembra se bo v bistriškem ZD zaposlila tudi specializantka družinske medicine Urška Križanec, ki bo že lahko opredeljevala paciente. To bo dodatno zmanjšalo obremenitev zaposlenih in izboljšalo delovne pogoje.

Nova stavba prinaša boljše pogoje

K boljšim pogojem pa je že precej pripomogla tudi nova zgradba zdravstvenega doma, ki je v uporabi že nekaj mesecev. Najprej so vanjo preselili zobozdravstvo, pediatrijo in patronažno službo, konec januarja pa še reševalno službo. Stavba je zdaj v celoti funkcionalna. »Nova zgradba je velik doprinos tako za paciente kot za zaposlene, saj omogoča bistveno boljše delovne pogoje,« poudarja Milena Oblonšek.

Vodstvo ZD ostaja v.d.

V ZD Slovenska Bistrica je trenutno zaposlenih 190 sodelavcev.

Po odstopu prejšnje direktorice nova kandidatka ni dobila soglasja vseh štirih občin ustanoviteljic, zato zavod vodi Milena Oblonšek kot vršilka dolžnosti. V. d. je lahko eno leto, do 26. 11. 2025, v tem času pa bo svet zavoda razpisal mesto direktorja.

Na vprašanje, ali namerava še kandidirati, Milena Oblonšek pritrdi.

Njeni pomočnici sta prav tako imenovani kot vršilki dolžnosti: Mateja Špindler, dr. med., spec. druž. in urg. med. je v. d. strokovnega direktorja in tudi vodja medicinske pomoči, Petra Javornik, mag. zdr. – soc. manag., pa je v. d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego.

Svet zavoda v novi sestavi

V zadnjih tednih se je oblikoval tudi nov Svet zavoda JZ ZD Slovenska Bistrica. Na prvi seji 16. marca je za predsednika izbral Rajka Gajška, dipl. zdravstvenika, zaposlenega v ZD Slovenska Bistrica. (Svojega predstavnika mora imenovati še občina Poljčane.)(Pripravila: Bojana Petelinšek)