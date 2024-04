Dopoldne VSESLOVENSKO PETJE S SRCI

Naj vas ne preseneti, če bo dopoldne med 10. in 11. uro kdo v vaši bližini zapel. Kar pridružite se. Danes je namreč Jurjevo. Dan, ko je pred sedmimi leti na pobudo Matee Brečko iz Slovenske Bistrice oživela pobuda Vseslovensko petje s srci. Da bi tudi Slovenci imeli svoj praznik, s katerim bi obeležili svoj obstoj, tradicijo, kulturo, jezik.

Po tradiciji Zeleni Jurij nosi zeleno vejico po hišah za obilje in zdravje. Moto pobude »Vseslovenskega petja s srci« pa je, da si obilje in zdravje sami prikličemo v svoj dom s pesmijo. Pojemo lahko povsod; doma, na sprehodu, v službi, šoli, vrtcu, kjer koli.

Pozabite torej za nekaj minut na težave. Strnite misel na dobro, srečo, mir, ljubezen, svobodo. »Dokler se bo na naših tleh pela slovenska pesem, tako dolgo bo obstajal naš rod,« dodaja Matea Brečko. »Skupno prepevanje prispeva k povečanju energije, nas poveže v enotno zvočno celoto. To so vedeli že naši predniki, ki so ob delu vsakodnevno prepevali. Sodobni svet nas je od te prvobitnosti odtujil in osamil.«