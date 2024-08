Donirana hrana: V juliju razdelili več kot 4 tone hrane

Lios klub Konjice je v začetku leta podal predlog, da se na območju občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje začne izvajati projekt Donirana hrana za vse, ki si hranljivo bogate obroke težko privoščijo sami. Preverili smo, kako jim gre in koliko hrane so podelili čez poletje.

Čeprav je ideja za zbiranje neoporečne in predvsem raznolike hrane s strani konjiškega Lions kluba prišla že v začetku leta, je do njene realizacije preteklo kar nekaj časa, projekt je v polnosti zaživel maja. Potrebno je bilo navezati stike s trgovskimi verigami, ki konec vsakega dneva hrano donirajo, priskrbeti prostor in potrebno opremo za skladiščenje hrane, še prej pa najti dovoljšnje število prostovoljcev in jih usposobiti za delo s hrano v skladu s HACCP standardi.

Pri izvedbi projekta prostovoljcem Lions kluba Konjice in Lions kluba Konjice Vita veliko pomagajo tudi njihovi družinski člani, prostovoljci Rdečega križa in ostali prostovoljci, ki so se vključili v projekt.

Hrano med prijavljene v projekt delijo v Slovenskih Konjicah, poleg tega pa jo enkrat tedensko razvozijo tudi v Loče, Zreče in Vitanje. Marsikomu hrano pripeljejo tudi na dom. To se jim zdi pomembno, saj ugotavljajo, da nekateri pomoči potrebni nimajo lastnega prevoznega sredstva, hkrati pa je tudi bolj trajnostno naravnano.

Le v juliju so med pomoči potrebne razdelili 270 prehranskih paketov. Pakete je prejelo 66 gospodinjstev oz. 161 občanov. Največji delež prejemnikov donirane hrane prihaja iz Slovenskih Konjic, najmanj (le 13 oseb) pa iz Vitanja. Ocenjujejo, da so v juliju razdelili 4 tone in pol donirane hrane. Pri aktivnostih je minuli mesec sodelovalo kar 52 prostovoljcev.

Ali si vedel?

Projekt Donirana hrana v slovenskem okolju ni novost. Gre za večerni odvoz viškov hrane iz trgovin, pripravo ustreznih prehranskih paketov in razdelitev te hrane upravičencem. Projekt teče v Sloveniji od leta 2013 pod pokroviteljstvom Zveze Lions klubov Slovenije, ki ima podpisane krovne pogodbe s trgovskimi verigami. Tako so lani v okviru tega projekta na 30 lokacijah v Sloveniji razdelili več kot 1.300 ton hrane, hrano pa so pobirali iz 124 trgovin. Od letošnjega maja projekt teče tudi v Slovenskih Konjicah. K sodelovanju so v Slovenskih Konjicah pristopile trgovine Hofer, Špar, Lidl in Tuš.

