Donirana hrana: Razdelili že skoraj 20 ton hrane

Projekt Donirana hrana – gre za večerni odvoz viškov hrane iz trgovin, pripravo ustreznih

prehranskih paketov in razdelitev teh paketov upravičencem že naslednje jutro. Od maja projekt poteka tudi v Slovenskih Konjicah, Vitanju in Zrečah, izvaja pa ga Lions klub Konjice.

Do te hrane so po zakonu lahko upravičeni prejemnikih denarnih pomoči in ostali upravičenci, ki se znajdejo v stiski in ki jih predlagajo humanitarne organizacije.

K sodelovanju so v Slovenskih Konjicah pristopile trgovine Hofer, Spar, Lidl in Tuš. Nad delovanjem projekta je bil ob zadnjem obisku navdušen tudi župan Darko Ratajc, ki je za nadaljnje delovanje distribucijskega centra po izteku pogodbe o najemu konec oktobra obljubil denarno pomoč, so povedali v Lions klubu. Poleg tega se v sodelovanju z Občino išče primeren prostor, ki bi ga ustrezno adaptirali in bi pomenil trajno prostorsko rešitev za ta projekt.

Prostovoljci poročajo, da to delo opravljajo z veseljem, da jih to bogati. K sodelovanju pa vabijo še koga. Zainteresirani se lahko oglasijo na email: Lkkdonhrana@gmail.com.

V naših krajih so Lionsi doslej razdelili že 1.172 prehranskih paketov oziroma 19.500 kg hrane. Sodelovalo je 78 prostovoljcev. Tedensko so delili hrano približno 60 najbolj ogroženim družinam.

Dodatno pa bodo člani Lions kluba Konjice zbirali namenska sredstva za ta projekt z različnimi aktivnostmi, prva izmed njih je organizacija gledališke predstave Hiphophondrija, avtorja Andreja Rozmana Roze, v izvedbi gledališča Kontrade. Predstava bo v petek, 11. oktobra, ob 19. uri, v Centru Noordung v Vitanju. Vsi obiskovalci si bodo lahko dve uri pred predstavo brezplačno ogledali še stalno razstavo Centra Noordung. Cena vstopnice je 20 EUR. Rezervacije in predprodaja vstopnic poteka na spletnem naslovu kluba: www.lions-konjice.si

Več in podrobneje v aktualni številki lokalnega časopisa NOVICE.