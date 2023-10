Potrebujemo:

3 jajca

21 dag sladkorja

15 dag rozin

15 dag orehov

35 dag moke

Pol zavitka pecilnega praška

Jajca in sladkor stepamo, da naraste. Primešamo oprane, posušene in v moki povaljane rozine, narezane orehe in moko s pecilnim praškom. Napravimo štručko ter jo položimo v pekač obložen s peki papirjem. Pečemo na 180 stopinjah okoli 13 minut. Še toplo štručko narežemo na slab centimeter debele rezine.