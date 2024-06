Domača marelična marmelada

V večji posodi zmešamo razkoščičene marelice in limonin sok ter dodamo sladkor. Lahko pustimo narezane marelice, lahko jih zmeljemo s paličnim mešalnikom. Počasi segrevamo in mešamo, dokler se sladkor ne raztopi. Kuhamo in neprestano mešamo še približno pol ure, da se mešanica zgosti. Odstavimo z ognja in po potrebi poberemo peno.

Kozarce in pokrove očistimo, jih in steriliziramo v pomivalnem stroju ali v vreli vodni kopeli. Toplo marmelado z zajemalko prelijemo v vroče, sterilizirane kozarce, tako da na vrhu kozarca ostane za dobrega pol centimetra prostora. Obrišemo robove kozarcev z vlažno papirnato brisačo, da odstranimo ostanke hrane. Na vrh položimo pokrove in jih tesno privijemo. Kozarci naj bodo ob polnjenju vroči, sicer lahko počijo. Tesno zaprte kozarce za nekaj minut obrnemo s pokrovom navzdol. Pokrite z odejo pustimo, da se čez noč počasi ohladijo. Marmelado hranimo v hladnem in temnem prostoru.