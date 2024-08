Domača karbonara s smetano in polžki po receptu Marka Pema iz Gostilne Pem, Straža pri Oplotnici

Potrebujemo:

– 150–200 g polžkov (testenine)

– 4 rumenjake

– riban sir (najbolje parmezan ali grana padano)

– smetana za kuhanje (odvisno, kakšno kremasto zmes bi radi imeli)

– slanina

– oljčno olje

– sol in poper

Postopek:

Na štedilnik postavimo lonec vode. Ko zavre, dodamo polžke in malo solimo, kuhajo se 7 minut. V tem času pripravljamo karbonaro. Vročo ponev zalijemo z oljčnim oljem ter prepražimo slanino. V drugi posodi bomo zmešali rumenjake s parmezanom ter dodali na koncu malo smetane ter še malo popra in soli. Ko so polžki kuhani, jim dodamo slanino (ki jo pred tem ločimo od olja) ter jajce s parmezanom in smetano. Vse skupaj dobro premešamo, da se karbonara ter polžki dobro povežejo ter jed postrežemo še toplo.

Dober tek!