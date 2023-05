Domač metin sirup

Spomladi na vrtu nabiramo liste mete in iz njih lahko skuhamo nadvse osvežilen sirup, ki nas bo hladil v vročih poletnih dneh.

Za 3 litre sirupa potrebujemo:

200 g mete / sveže nabrane

2 l vode

2 kg sladkorja

70 g citronke

nekaj kapljic metine arome

Meto očistimo in s stebli vred narežemo na trakce. V lonec nalijemo 2 litra vode in jo zavremo. Po petih minutah jo odstavimo z ognja ter dodamo citronko. Narezano meto prelijemo s prekuhano vodo, ki naj ne bo prevroča. Meto pustimo namočeno en dan. Drug dan jo precedimo skozi gazo ter jo še ožamemo. Dobljeno tekočino prelijemo v večji lonec in dodamo 2 kg sladkorja. Segrevamo in ves čas mešamo, da se sladkor popolnoma stopi. Soka ne zavremo, samo toliko, da postane topel, da se sladkor lažje stopi. Dodamo nekaj kapljic metine arome in nalijemo v sterilizirane steklenice. Te postavimo v posodo z vodo, kjer naj voda zavre ter izklopimo. Tako shranjen sirup se bo obdržal tudi do enega leta.

