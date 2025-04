Celje: Dom obiskala velik humorist in slavni župnik

V marcu so se v Domu ob Savinji poklonili vsem ženskam in nato še moškim, veseli pa so bili tudi obiska dveh znanih mož.

V Domu ob Savinji so k praznovanju dneva žena in dneva mučenikov dodali še obisk priljubljenega humorista Francija Podbrežnika, nekaj dni za njim pa jih je obiskal še duhovnik Martin Golob.

Pokali so od smeha

Saj veste, koga imajo ljudje, sploh kadar jih je več na kupu, najraje? Tistega, ki ima izrazit občutek za humor, zato so se tako streha kot stene doma upokojencev v Celju smejale, ko jih je tretji teden v marcu obiskal solčavski šaljivec Franci Podbrežnik. Dvorana je ob njegovem nastopu pokala po šivih, trebušne mišice mnogih obiskovalcev pa so postale zaradi krohotanja bolj krepke. Prav zato se je še najbolj smejalo zdravstvenim delavcem doma, ker vedo, da je smeh pol zdravja.

Znova dokazal svojo karizmo

Za vernega Slovenca je čas pred veliko nočjo lahko čas, ko se še posebej zazre vase, zato je prenekateremu stanovalcu Doma ob Savinji zares veliko pomenil obisk mladega in priljubljenega duhovnika Martina Goloba. Slednji je znal s svojimi besedami med prisotne vnesti ravno prav zadovoljstva, veselja in nikoli odvečnega upanja. Zaželel jim je, da naj vse troje še dolgo krepi dobro med vsemi stanovalci in obiskovalci doma. S sabo je prinesel tudi svoj knjižni prvenec in ga s svojim avtogramom razdelil med knjižne molje.

O svojem obisku v Domu ob Savinji pa je Martin Golob za naš časopis povedal: »V domu sem se imel zelo lepo. Dom je zelo lep in prijazen. Res veje občutek dobrega kolektiva in skrbnega okolja. Ko bom star, bi si želel biti v takem domu.«