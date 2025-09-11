Dom II. slovenskega tabora Žalec bo v nedeljo praznoval štirideset let obstoja

Dom II. slovenskega tabora Žalec bo v nedeljo, 14. septembra, praznoval štirideset let obstoja.

Njegova gradnja je bila rezultat skupnih prizadevanj občanov, kulturnikov in lokalne skupnosti v sedemdesetih letih, ko se je z referendumskimi programi kultura postavila ob bok ključnim področjem razvoja občine. 14. septembra 1985 je kulturni dom v Žalcu odprl svoja vrata – s sodobno večnamensko dvorano in prostori za društva. V novem objektu je prostor našla tudi knjižnica, ki je do takrat delovala v skromnih prostorih v stanovanjskem bloku.

Na začetku se je imenoval Kulturni dom Žalec, leta 1988, ob 120-letnici II. slovenskega tabora (ki je potekal v Žalcu leta 1868), pa se je preimenoval v Dom II. slovenskega tabora Žalec.

Dom so vmes tudi prenavljali

Z leti je Dom doživljal prenove in posodobitve. Med letoma 2015 in 2016 je prizidek prinesel prenovljeno in povečano avlo s sodobnimi, svetlimi in prijetnimi prostori. Avla je danes prizorišče

več manjših prireditev, razstav, pogovornih večerov in protokolarnih dogodkov, v njej potekajo tudi krvodajalske akcije in sklepanje zakonskih zvez.

Dom II. slovenskega tabora Žalec je bil in ostaja prostor srečevanj, druženja in izobraževanja. Tu se rojevajo mnoge ideje in pobude ter odvijajo različni dogodki: festivali, gledališki, citrarski in otroški abonma, literarni in pogovorni večeri, proslave ob občinskem in državnih praznikih, koncerti vseh zvrsti, sprejemi, protokolarni dogodki, šolske prireditve in mnogi drugi dogodki. V 40 letih je dogodke v Domu II. slovenskega tabora Žalec obiskalo več kot dva milijona obiskovalcev. Nastija Močnik iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.

Proslavili bodo s posebno slovesnostjo

Osrednja slovesnost bo to nedeljo, natanko štirideset let po uradnem odprtju Doma. Na dogodku bodo nit spomina tkale Jožica Ocvirk, Jolanda Železnik, Lidija Koceli in Nastija Močnik. Za glasbeno doživetje bodo poskrbeli solisti Andreja Zakonjšek Krt, Nataša Zupan, Primož Krt, Rok Šošter in Lovro Korošec ter pianistka Irena Kralj.

Izjemno zgodovino štirih desetletij žalskega kulturnega doma pa so povzeli tudi v knjigi, ki bo luč sveta ugledala na nedeljski proslavi. (MH)