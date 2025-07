Določili vrednost dividend za delnice bistriške družbe Impol 2000

Na zadnji skupščini delničarjev družbe Impol 2000 (potekala je 11. julija) so delničarji potrdili izplačilo dividend v višini 7,50 evra bruto na delnico. Neto znesek izplačila za fizične osebe, po odbitku 25-odstotne dohodnine, znaša 5,625 evra na delnico. Delničarji bodo dividende prejeli najpozneje do konca septembra.

Za izplačilo dividend bo družba Impol 2000 skupno izplačala 7,38 milijona evrov. Preostanek dobička v višini skoraj 46 milijonov evrov pa ostaja nerazporejen.

Na skupščini je bil potrjen tudi revizor za naslednja tri poslovna leta – to je podjetje Auditor revizijska družba s Ptuja.