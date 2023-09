Dolgoletna ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica predala ravnateljsko mesto nasledniku

Srednja šola Slovenska Bistrica je s tem šolskim letom dobila novo vodstvo. Dolgoletna ravnateljica mag. Iva Pučnik Ozimič je predala ravnateljsko mesto svojemu nasledniku, mag. Marjanu Kampušu. Na šoli so upokojitev ravnateljice in še ene sodelavke obeležili s svečanostjo, ki je potekala 15. septembra. Takole so strnili vtise dogodka:

»V špalirju napolnjeni hodniki, ljubeči pozdravi, orošene oči, kleni stiski rok in veliko modrosti, izrečenih v skorajda intimnem vzdušju. Svečanost ob upokojitvi ravnateljice mag. Ive Pučnik Ozimič in njene dolgoletne pomočnice ter svetovalne delavke Mojce Vrečko je marsikomu obudila res drage spomine, številnim tudi kakšno solzo, predvsem pa nas je vse obogatila za spoznanje, kako pomembne so prijateljske in srčne vezi.

Ravnateljičino slovo so ravnatelj mag. Marjan Kampuš, zdajšnji in bivši dijaki ter zaposleni na Srednji šoli Slovenska Bistrica sprejeli na presenetljivo rahločuten način, saj je vživljanje v trenutke, leta in desetletja, ki jih je mag. Iva Pučnik Ozimič posvetila in živela za SŠSB, precej težko zajeti v vsej popolnosti. Pa vendar smo vsaj delček skupnih spominov želeli obuditi najprej z razkritjem navdihujočih besed ravnateljice, ki bodo odslej krasile osrednji hodnik in navduševale vse obiskovalce pred vstopom v ravnateljstvo šole, nato pa še s slovesno in upanje vzbujajočo posaditvijo lipe pred šolskim poslopjem ob ganljivi recitaciji Kuntnerjeve pesmi Sadim drevo.

Nadaljnja prireditev, ki sta jo skrbno domislila profesorja Lidija Ličen in Robert Obrul v sodelovanju s profesoricama Ano Sandrin in Evo Kundih, kolektivom SŠSB ter seveda dijaki, je narekovala še posebej čustveno občutje v športni dvorani. Dijaki in profesorji so namreč prepevali, igrali, recitirali, filmsko ustvarjali ter se vsak na svoj način poklonili obema sodelavkama in njunemu nepozabnemu pečatu v zgodbi, ki jo zdaj že leta piše dodobra uveljavljena Srednja šola Slovenska Bistrica.

Vse, kar se je ta dan zgodilo, se je zgodilo čutno in z namenom: izkazati hvaležnost za vso predanost, ne nazadnje pa tudi ustvariti nove skupne spomine, za katere verjamemo, da bodo tlakovali uspešno in še nadalje tako ustvarjalno pot bistriškega srednješolskega hrama učenosti. “Živimo življenje,” so misel hrepeneče izrekali dijaki ob koncu prireditve. In prav je tako – še posebej med iskrenimi ljudmi, ker so pač preproste vse reči, kajne? Morda slovo ravno ni med preprostejšimi, a vendar obilo zdravja, iskrivosti, skupnih druženj in neusahljive srčnosti želimo sodelavkama še naprej,« je strnil mag. Gregor Artnik iz SŠSB. (Foto: SŠSB)