Dogodki Srečno, Zreče pritegnili skoraj 10 tisoč obiskovalcev, rekord na spletnih in družabnih omrežjih

Dobrih 9 tisoč in pol obiskovalcev so našteli na letošnjih dogodkih prazničnega decembra Srečno, Zreče. Na spletnih in družabnih omrežjih je dogajanje spremljalo kar 100 tisoč ljudi, kar je daleč največ doslej.

V decembru so v sklopu Srečno, Zreče pripravili na Zreškem deset večjih dogodkov in številne manjše. Organizatorji; ob podpori Občine Zreče, so dogodke domačih društev in organizacij koordinirali v GIZ Rogla Pohorje, Turistično informacijski center Zreče; so z obiskom izjemno zadovoljni.

Največ obiskovalcev je bilo na koncertu skupne Modrijani, zelo dobro pa sta bila obiskana tudi lokalna koncerta domačih godbenikov in tradicionalni koncert v ob dnevu državnosti v cerkvi. Tudi Božična srečna tržnica v Zrečah, ki je bila namenjena druženju domačinov ob stojnicah in prireditvam za najmlajše, se je lepo odvila, vsako soboto dopoldne so jo napolnili Zrečani, ki so se jim letos pridružili tudi nekateri turisti. Tukaj so letos s svojo ponudbo na prazničnih stojnicah priložnost še v večji meri kot lani prepoznali lokalni ponudniki daril, praznične hrane in jedi.

V decembru je v Zrečah kar na dveh lokacijah potekalo praznično t.i. Božično fotografiranje, ki je najprej prineslo druženje krajanov na Resniku, nato pa še oživilo železniško postajo v Zrečah. Simbol prazničnih Zreč je postal jelenček Resni, ki je dobil ime po Resniku. Ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih skupin Modrijani je v prazničnih Zrečah in na Resniku posnela več videoposnetkov za svoja spletna in družabna omrežja ter televizijske kanale.

»Še posebno, ker na ta način, da pod skupno blagovno znamko Srečno, Zreče ponujamo zabavo za ves december, pristopamo šele drugo leto, smo z dogajanjem in obiskom izjemno zadovoljni. Ko naše številke primerjamo z najbližjim večjim mestom, ki se pozicionira med tri naj praznična prizorišča v Sloveniji, pa smo presenečeni celo sami,« je ocenil direktor Giz-a Domen Vogelsang.

V Zrečah se zadnji dve leti še posebej trudijo širšo množico nagovoriti tudi prek spletnih in družabnih omrežjih. Na primarnih profilih TIC Zreče in Zreče – mesto sreče so letos zabeležili rekorden obisk. Vse decembrske dogodke je na družabnih in spletnih omrežjih skupaj spremljalo več kot 100 tisoč ljudi, največ seveda nastop Modrijanov. »Tovrsten pristop se je pokazal kot zelo uspešen, zato se želimo obiskovalcem – ne samo domačim, predvsem drugim po Sloveniji – po tej plati še bolj približati,« je še povedal Vogelsang.