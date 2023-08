Dobrovlje: združeni v dobrodelnosti

V domu krajanov v Dobrovljah so ta ponedeljek in torek zbirali sredstva, ki jih prizadeti v poplavah najbolj potrebujejo. Pobudo sta dali Ana Hren in Maja Beškovnik, ki sta pridobili informacije direktno s terena. Povezali so se tudi z Danijelom Levo Bukovnik. Vsi so se zbrali z enim namenom: da bi na pomoč priskočili ljudem, ki so v poplavah izgubili vse.

Odziv je bil neverjeten, ljudje so jih klicali in spraševali, kaj vse potrebujejo in to nato tudi dostavili, nekateri so ponudili svoje kombije za prevoz do prizadetih območij. Na pomoč so jim priskočile tudi pridne prostovoljke iz Zreč, ki so ves dan nalagale vsa darovana sredstva.

Ljudje so se organizirali zelo hitro in nesebično ponudili pomoč sočloveku, v kratkem času so zbrali ogromno potrebnih sredstev. Organizatorji zbiranja so bili šokirani in presrečni, da so tako hitro stopili skupaj ter dejali, da je takšen odziv zanje prava zmaga. (T. V.)

