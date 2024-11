Dobrodošlo vino v Celju 1 od 3

V Zavodu Celeia Celje so na Martinovo soboto, v sodelovanju z druščino Vin.CE in drugimi partnerji, drugič zapored pripravili enološko-gastronomski dogodek Dobrodošlo vino. Na petnajstih stojnicah so se predstavili vinarji iz celotne Slovenije, ponudbo pa so popestrili tudi ponudniki domačih dobrot ter ulične kulinarike.