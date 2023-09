Dobrodelno: Zbrali skoraj 50 tisoč evrov

4. avgust je velik del Slovenije močno prizadela ujma. Med prizadetimi so bili tudi v Preboldu, kjer je škodo utrpelo 260 stanovanjskih hiš. Mesec in pol po zagotovo najhujših poplavah v Sloveniji, so na Ranču Vinnetu pripravili dobrodelni koncert pod Zvezdami. Nastopili so prvi glas Dalmacije Marko Škugor, šarmer Žan Serčič ter ponovno združeni New Game Over. Vsi izvajalci so se honorarju odpovedali, saj je celoten izkupiček šel v dobrodelne namene, saj bodo glavnino zbranega denarja namenili občanom Polzele, ki so jih poplave najbolj prizadele, nekaj pa tamkajšnji osnovni šoli.

1 od 6

“V tako težkih trenutkih je najbolj pomembno, da smo stopili skupaj, saj le tako smo lahko uspešni. Kljub temu, da smo tudi sami imeli poplavljen ranč, kot tudi stanovanjsko hišo, nismo obupali. Nam so priskočili na pomoč srčni ljudje, ki so nam darovali hrano za živali in pomagali pri sanaciji in sedaj prihajamo na pomoč mi,” je povedala organizatorka Tina Fink. “Zaradi srčnosti glasbenikov, ki so se odpovedali honorarju, smo lahko omogočili, da se je koncerta lahko udeležil vsak, saj vstopnine ni bilo. In vsak je lahko doniral po svojih zmožnostih. Znesek, ki smo ga zbrali, 48.960,00 evrov, je dokaz, da imamo veliko srce in da skupaj zmoremo.”

Vsaka kriza nas tako ali drugače potisne enega k drugemu in skupaj bomo premagali tudi posledice te ujme. Znesek, ki smo ga zbrali je presegel vsa pričakovanja in iskreno hvala vsem, ki so prispevali,” je med drugim povedal župan Jože Kužnik.