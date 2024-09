Citycenter Celje je že četrto leto zapored z Desetaki obdaril celjske prvošolce. Na prvi šolski dan je namreč kar 480 najmlajših šolarjev v celjskih šolah, ki so prvič prestopili šolski prag, prejelo prav posebno darilo ‘Prvič v šolo’, in sicer Citycentrovo obvestilo, s katerim lahko na Info točki Citycentra prevzamejo darilni bon Desetak. Citycenter Celje je v sodelovanju z medijsko hišo Novi tednik in Radio Celje ter Rotary klubom Celje na prvi šolski dan pripravil tradicionalno dobrodelno prireditev za otroke. Poleg sladkanja s palačinkami so za glasbo in ples poskrbeli Tinkara Fortuna, finalisti projekta ‘Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo’ iz savinjske regije ter plesna skupina Force Celje. Foto: Foto adrhiv Citycener Celje.