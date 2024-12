Dobrodelna debata 1 od 3

V Narodnem domu je organizator Pot pogleda s podporo Humanitarnega društva Enostavno pomagam pripravil novo dobrodelno debato z namenom na temo Moč preizkušenj. Poti vsakega človeka so polne različnih življenjskih preizkušenj, zato so na tokratni debati debatirali o njih in skozi zgodbe in poglede gostov iskali elemente osebne moči. Zbrani denar bodo podarili Centru za pomoč otrokom in staršem Žalec.