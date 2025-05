Dobrodelni koncert v Slovenski Bistrici: Ponesimo upanje v svet

V Slovenski Bistrici je minulo nedeljo, 18. maja, potekal dobrodelni koncert Ponesimo upanje v svet. V Slomškovem kulturnem domu so se zbrali nastopajoči različnih generacij, ki so s pesmijo in srčnostjo zbirali sredstva za pomoč družinam v stiski. Izkupiček prostovoljnih prispevkov je bil namenjen Karitasu.

Na odru so nastopili ansambel Poskočni, mešani pevski zbor KUD Štefan Romih s Črešnjevca, tamburaški orkester Šmartno, skupina Poklicani, duo Sara in Ajda Brezovnik ter najmlajši iz vrtca Blaže in Nežica. Pripravili so raznolik program. Dobrodelnost, medgeneracijsko sodelovanje in kultura so se povezali v močno sporočilo – skupaj lahko prinesemo upanje tistim, ki ga najbolj potrebujejo.