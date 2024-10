Tudi letos so članice Humanitarnega društva Vera za obiskovalce in mimoidoče stranke Mercatorja v Štorah organizirale dobrodelno sladko stojnico, Pozdrav sladka jesen. Miza so obložile z raznim pecivom in slaščicami ter jo okrasile z jesensko dekoracijo. Obiskala sta jih tudi župan Občine Štore Miran Jurkošek ter podžupanja Leonida Cmok Kačičnik. Foto: Rosvita Jager.