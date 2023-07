Dobrodelna dražba: dres Tima Gajserja trenutno za 700 evrov

Na dobrodelni akciji ‘ZA mlade športe upe’ Lions klub Konjice ponuja dresa motokrosista Tima Gajserja in nogometaša Žana Vipotnika ter startno številko skakalca na smučeh Timija Zajca. Za Gajserjev dres je trenutno najvišja ponudba 700 evrov. Z donacijami za ostala artikla, ki ju bodo na koncu podelili z javnim žrebom, pa so doslej nabrali 300 evrov. Spletna dražba bo trajala do 24. septembra oz. do Konjiškega maratona.

Zbran denar bodo namenili štipendiranju mladih perspektivnih športnikov iz socialno šibkih družin. Pobudnik akcije, s katero so začeli lani, je svetovni popotnik, Konjičan Oliver Tič. Ta je ob začetku letošnje akcije dejal, da verjame, da bo uspešna, tako kot je bila lanska, ko so z dražbo podpisanega dresa Luke Dončića in še na nekaj drugih načinov zbrali dobrih 21.000 evrov. (Jure Mernik)

