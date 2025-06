Turistično društvo Dobrna je prejemnik Zlatega grba Občine Dobrna, ki so jim ga vročili ob včerajšnji osrednji slovesnosti.

Srebrni grb so podelili krajevnemu odboru Rdečega križa in kulturni delavki Vikici Golčer, bronastega pa direktorju celjske glasbene šole Simonu Mlakarju, podjetniku Ivanu Štimulaku in društvu Risi.

Program praznovanj so na Dobrni začeli že prejšnji teden in bo trajal vse do 12. julija, ko bodo obeležili 150-letnico gasilstva v kraju.

