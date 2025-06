DOBRNA V termah si znova obetajo dobro sezono

V Termah Dobrna si ponovno obetajo zelo uspešno turistično sezono.

Čeprav v odgovorih na naša vprašanja niso postregli s konkretnimi številkami, pa so med ostalim navedli, da največ rezervacij znova pričakujejo v zadnjem trenutku (last minute), zmogljivosti pa so že zdaj visoko zasedene.

Delež tujih gostov se v poletnih mesecih precej poviša, največ je Hrvatov, Italijanov, Čehov, Avstrijcev in Nemcev.

Večinoma gre za tako imenovano strukturo aktivnih gostov v starosti nad 45 let, ki iščejo sprostitev in doživetja. Največ se jih odloča za polpenzionsko namestitev, med dopustovanjem pa si želijo tudi kulinaričnih doživetij in se razvajati v masažno lepotilnem salonu.

PŠ