DOBRNA Turistična zasedenost presegla lansko

V Termah Dobrna to poletje beležijo višjo zasedenost v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Čeprav konkretnih podatkov ne navajajo, si porast obetajo tudi še v prihodnjih tednih vključno z začetkom jeseni.

Kot že večino let doslej je največ domačih, avstrijskih, italijanskih, hrvaških, čeških in nemških gostov, ki se najbolj navdušujejo za termalni oddih v povezavi z obiskovanjem spa-jev, savn in raznih masaž, veliko se jih zanima za aktiven način preživljanja oddiha z obiskovanjem okoliških turističnih kmetij, farme jelenov ter raziskovanjem okolice vključno z rekreativnimi dejavnostmi. Gostje sicer najrajši izberejo namestitev v obnovljenem hotelu Švicarija (na sliki).

