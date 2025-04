DOBRNA Sprejeli celostno občinsko prometno strategijo

Občina Dobrna je sprejela celostno občinsko prometno strategijo za trajnostno mobilnost.

Občinski svetniki so jo soglasno potrdili na zadnji seji, njena vizija pa sloni na dejstvu, da je Dobrna turistična destinacija, hkrati pa mora ostati zeleno in varno podeželsko okolje.

Strategija bo veljala naslednjih sedem let, omogočila pa bo sistematično načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje prometne varnost in kakovost javnega prostora.

Zato so oblikovali slogan »Z zeleno mobilnostjo po butični Dobrni«, ključni poudarki pa so vezani na ureditev prometa, spodbujanje hoje, razvoj kolesarstva, izboljšanje javnega potniškega prometa ter ureditev mirujočega in motoriziranega prometa.

PŠ