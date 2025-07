DOBRNA Še vedno brez direktorja ZTŠK

Na Dobrni niti v drugem poskusu niso uspeli izbrati novega direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo, ki ga je doslej vodila Marija Švent.

ZTŠK, ki so ga ustanovili leta 2009, med ostalim upravlja s tamkajšnjim kulturnim domom in skrbi za organizacijo prireditev, predvsem pa za promocijo in razvoj turizma (opravlja tudi naloge TIC-a)

V primeru uspešnega razpisa bi novi direktor naloge prevzel oktobra za obdobje petih let. Ali se bo občina odločila za novi razpis oziroma bo imenovala vršilca dolžnosti, bo znano v prihodnjih dneh.

PŠ