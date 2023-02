DOBRNA Prijeli najstnike, ki so kradli hladilnike

Policisti so prijeli četverico osemnajstlenikov, ki so ponoči vlomili v starejši zapuščen objekt enega tamkajšnjih hotelov, v njem pa so hranili različne aparate.

Tatove so izsledili potem, ko so v bližini hotela opazili prižgan avtomobil z odprtim prtljažnikom, v njem pa štiri škatle in ob vozilu še dve.

Pri avtomobilu ni bilo nikogar, ob pregledu okolice pa so najprej izsledili prvega storilca, kmalu sta prišla še dva. Aretirali so jih, z zbiranjem obvestil pa so prišli tudi do četrtega osemnajstletnika. Tudi njemu so odvzeli prostost.

Četverica je bila dejavna tri zaporedne noči. Natovoriti jim je uspelo 14 sobnih hladilnikov, tako da gmotna škoda dosega 14.000 evrov. Zoper najstnike bodo podali kazenske ovadbe.

PŠ