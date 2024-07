DOBRNA Preoblikovali bodo volilne enote

Če bo obveljal osnutek odloka o določitvi volilnih enot za lokalne volitve za člane občinskega sveta, ki so ga sprejeli na zadnji seji občinskega sveta, bo Dobrna namesto sedmih odslej imela le pet volilnih enot.

V njih bodo izvolili devet občinskih svetnikov (do zadnjih lokalnih volitev so jih imeli osem).

Za preoblikovanje so se odločili na podlagi januarskih ugotovitev ministrstva za javno upravo, da je občanom s prejšnjo ureditvijo kršeno načelo enakosti volilne pravice.

Pristojna občinska komisija je v juniju obravnavala več predlogov, ki bi bili funkcionalno in geografsko sprejemljivi ter skladni z zakonom o lokalih volitvah.

Tako naj bi po dva občinska svetnika izbrali v volilnih enotah Dobrna, Klanc, Brdce (skupaj z Lokovino, Parožem in Strmcem) in Loka (vključno z Zavrhom in Vrbo), enega pa v Pristovi z Vinsko gorco.

PŠ