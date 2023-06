DOBRNA Občina danes praznuje

Občina Dobrna, ki se je pred 25 leti odcepila od Vojnika in se osamosvojila, danes obeležuje občinski praznik.

Zaznamovala ga bo slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj, program praznovanj pa se bo nadaljeval do 25. junija.

Občino vse od njenega začetka vodi župan Martin Brecl, ki tokrat izpostavlja: »Nadaljujemo projekte, ki so bili ustavljeni v prejšnjem obdobju, predvsem vodooskrba iz naslova evropskega programa okrevanja in odpornosti, kjer smo prijavili pet projektov, ki so v fazi realizacije in nam vzamejo veliko časa. Teče projekt Rune s ciljem napeljati optiko do vsakega gospodinjstva v občini in bi ga prihodnje leto morali končati in celotna občina je kar precej razkopana. Končno želimo dočakati uresničitev projekta kolesarske povezave od Velenja preko Dobrne in Vojnika do Celja, na naši strani smo pripravili vse, izbran je tudi izvajalec. V načrtih sta še športni park in športna dvorana, saj je obstoječa še iz leta 1975, in še več drugih.«

PŠ