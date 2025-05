Tudi svetniki Občine Dobrna so na zadnji redni seji potrdili povišanje cen pomoči na domu, ki ga predlaga izvajalec celjski Dom ob Savinji.

Uporabniki so doslej plačevali enoten znesek za urno postavko za delovnik, nedeljo in praznik. Ta je znašal pet evrov, z julijem pa naj bi se povišal na šest evrov, kar bo zadoščalo za pokritje približno petine ekonomske cene. Razliko do polne cene krije občinski proračun.

PŠ