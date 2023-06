DOBRNA Branko Brecl novi častni občan

70-letni Branko Brecl (na naslovni fotografiji ob županu Martinu Breclu) je novi častni občan Dobrne. Laskavi naziv so mu podelili na sinočnji slovesnosti v okviru občinskega praznika.

Brecl je od leta 2018 že četrti častni občan občine, ki šteje 2200 prebivalcev in letos slavi 25-letnico samostojnosti. Naziv si je prislužil za zavzeto zastopanje interesov občanov v projektih za kakovost življenja družbene skupnosti ter za razvoj podeželja, kmetijstva in turizma, za kar si prizadeva že več kot tri desetletja. Štiri mandate je pribil kot občinski svetnik, vodil je več odborov,

Zlati grb občine Dobrna so podelili Romanu Ramšaku (za desetletno vodenje vinogradniške sekcije pri domačem turističnem društvu), srebrnega nekdanjemu direktorju Ljudske univerze Celje Alešu Štepiharju in nekdanji direktorici CUDV Dobrna Zlatki Srdoč Majer, bronastega pa blagajničarki Turističnega društva Dobrna Marini Pann, predsednici Čebelarskega društva Dobrna Lidiji Senič in ljudski pevki Danici Drgajner.

PŠ